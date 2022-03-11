Türkiye'nin 40'tan fazla markalı projesini yatırımcılar ile bir araya getiren ve 365 gün hizmet veren Property Expo İstanbul'u ziyaret eden Ahmet Sultan Bin Sulayem, burada Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkilere ve Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın önde gelen serbest bölgelerinden ve emtia merkezlerinden DMCC'nin üst düzey yöneticisi olarak Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla bulunduğunu dile getiren Sulayem, daha önce ziyaret ettiği Türkiye'deki değişimin "fevkalade" olduğunu söyledi.

Sulayem, Türkiye'deki şirketlerle sürekli irtibat halinde olduklarını kaydederek, "Türkiye pazarı ile daha fazla iş birliği yapmak için buradayız. Türk ekonomisi son 20 yılda büyük değişimler yaşadı. Önceki yıllarda Türkiye ile BAE arasında birtakım tıkanıklıklar yaşanmış olabilir ancak ilişkiler şu anda çok daha iyi." diye konuştu.

"444 şirket DMCC'de faaliyet gösteriyor"

Ahmet Sultan Bin Sulayem, Türkiye'den 444 şirketin DMCC serbest bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirterek, başka Türk şirketler ile de irtibat halinde olduklarını açıkladı.

Türkiye ziyaretinde gelecekte yapabilecekleri yeni iş birliklerinin ilk adımlarını atacaklarını vurgulayan Sulayem, "DMCC olarak Türk firmalara açığız. Yatırım yapmalarınız bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerjideki faaliyetlerinden bahseden ve bu konuda dünyada önde geldiklerini anlatan Sulayem, söz konusu alanda DMCC bünyesinde 2 bin şirketin faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Sulayem, Türkiye'nin de yenilenebilir enerjide potansiyelinin yüksek olduğunu değerlendirdiklerini ve bu alandaki iş birliklerine açık olduklarını sözlerine ekledi.

"Yabancıya konut satışından bu yıl 13-15 milyar dolarlık gelir bekliyoruz"

Property Expo Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Süngü ise 2021'in yabancıya konut satışı açısından çok güzel geçtiğini ve yüzde 43'ü aşan artışla 60 bin adede yaklaştığını söyledi.

Süngü, geçen yıl yabancıya konut satışından 10 milyar dolarlık gelir elde edildiğini kaydederek, "Bu yıl 70-80 bin adet aralığında yabancıya konut satışı ve bu satışlardan 13-15 milyar dolarlık gelir bekliyoruz" diye konuştu.