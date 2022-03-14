Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda sahte içki ürettiği belirlenen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; jandarmanın sahte-kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ayvalık’ta bir kişinin evinde yapılan aramalarda 66 llitre sahte içki, 3 adet elektronik pompa ve 5 adet içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.