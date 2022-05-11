Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede evde gerçekleşen doğumla dünyaya gelen ve omuriliğinin gelişmemesi nedeniyle sırt kısmı açık olan bebeğin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle il merkezine sevkine karar verildi.

Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerinin sevk için helikopter talep etmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde polis helikopteri görevlendirildi.

Hastaneden alınarak helikopterle Havacılık Şube Müdürlüğü pistine getirilen bebek, burada hazır bekletilen ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor.