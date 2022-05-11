Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Havalimanı'ndan 4 ayda 23 bin yolcu uçtu
Çanakkale Havalimanı yılın ilk 4 ayında 23 bin 475 yolcu ile bin 854 uçağa hizmet verd
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çanakkale Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nisan ayında iç hat yolcu trafiği 6 bin 22 oldu.
Nisan ayında, Çanakkale Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 572, dış hatlarda 6 olmak üzere toplamda 578’e ulaştı.
Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise nisan ayında toplamda 56 ton olarak hesaplandı.
Yılın ilk 4 ayında Çanakkale Havalimanı 23 bin 475 yolcu ile bin 854 uçağa hizmet verdi.
Taşınan yük trafiği de 232 ton olarak gerçekleşti.
Etiketler: Çanakkale Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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