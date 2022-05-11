Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çanakkale Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nisan ayında iç hat yolcu trafiği 6 bin 22 oldu.

Nisan ayında, Çanakkale Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 572, dış hatlarda 6 olmak üzere toplamda 578’e ulaştı.

Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise nisan ayında toplamda 56 ton olarak hesaplandı.

Yılın ilk 4 ayında Çanakkale Havalimanı 23 bin 475 yolcu ile bin 854 uçağa hizmet verdi.

Taşınan yük trafiği de 232 ton olarak gerçekleşti.