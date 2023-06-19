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Güncel
AA 19.06.2023 13:58

Van'da Marangozlar Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Van'da Marangozlar Sitesi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'da Marangozlar Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Tuşba ilçesindeki sitede bir iş yerinin kereste bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden bekçinin ihbarıyla bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba, İpekyolu, Edremit ilçelerindeki amirliklerden 8 araç, 22 personel sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına, Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine bağlı 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla da destek verildi.

Ekipler, farklı noktalardan müdahale ettikleri yangını güçlükle söndürerek çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi.

İş yerinde büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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