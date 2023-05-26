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Güncel
AA 26.05.2023 09:41

Van'da halkoyunları şenliği düzenlendi

Van'ın İpekyolu ilçesinde halk oyunları şenliği düzenlendi.

Van'da halkoyunları şenliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

İpekyolu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İMKB Fen Lisesi spor salonunda düzenlenen etkinliğe 25 okuldan öğrenci katıldı.

Minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Proje koordinatörü Fatih Karakurt, amaçlarının halk oyunları kültürünü devam ettirmek olduğunu söyledi.

Öğrencileri sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirmek istediklerini anlatan Karakurt, yarışmaya katılan öğrencilere başarı diledi.

Şenliği, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler de izledi.

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