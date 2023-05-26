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Güncel
AA 26.05.2023 09:39

Denizli'de bahar yağmurları, hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı

Tarım ve Orman Denizli İl Müdürü Şakir Çınar, hububatta ekim döneminin ardından ilkbaharın da yağışlı geçmesi nedeniyle yüksek rekolte beklediklerini bildirdi.

Denizli'de bahar yağmurları, hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı

Şakir Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yağışların düzenli gerçekleştiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen projeler kapsamında çiftçilere 1435 ton hububat tohumu dağıtıldığını, arpa ve buğday ekim alanlarında yüzde 5 civarında artış sağlandığını kaydeden Çınar, "Hükümetimiz tarafından alınan karar doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımların yapılması da çiftçilerimizin bu stratejik ürüne yönelmesinde etkili oldu" dedi.

"Şartlar böyle devam ederse rekoltede 2022 yılına göre yüzde 20-25 civarı artış bekleniyor"

Yapılan tarla kontrollerinde ürün gelişimlerinin iyi durumda olduğunun görüldüğünü ifade eden Çınar, şöyle konuştu:

"Eğer şartlar böyle devam ederse rekoltede 2022 yılına göre yüzde 20-25 civarı artış beklenmektedir. Geçen sene ortalama dekara 322 kilogram civarında olan buğday veriminin bu yıl 400 kilogram, arpada ise 267 kilogram civarında olan ortalama verimin bu yıl 350 kilogram rakamlarına yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl mevsim çok güzel şartlarda devam ediyor. İnşallah hasada kadar afetsiz bir dönem geçirirsek kaliteli ve yüksek rekolteli ürün elde edeceğimizi umuyoruz. Bu durumun çiftçimiz, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine de büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyor ve şimdiden tüm çiftçilerimizin bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi geçirmelerini temenni ediyoruz"

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