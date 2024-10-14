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Güncel
AA 14.10.2024 15:59

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Van'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A, 4 Ekim'de Başkale ilçesine bağlı Yolmaçayır Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ayrıca, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 20 yıl 7 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş. ise 6 Ekim'de İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. ​​​​​​​

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