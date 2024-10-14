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Güncel
AA 14.10.2024 15:20

Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta 11 Ekim'de iki grup arasında çıkan, 1 kişinin tabancayla açılan ateşle, 2 kişinin de darp sonucu yarandığı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin üst aramasında kavgada kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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