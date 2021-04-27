Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Kurucan Mahallesi Sılçık mevkisinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, dere yatağına bırakılan 3 çuvalda 80 kilogram eroin buldu.

Olayla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma sürüyor.