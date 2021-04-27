Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serdivan'da taksinin çaptığı polis aracındaki 2 çevik kuvvet polisi hafif yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çevik kuvvet polisi hafif şekilde yaralandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi'nde seyreden M.K. idaresindeki 54 T 0470 plakalı taksi, aynı yönde ilerleyen sivil polis aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan polis aracı, yol kenarındaki seranın 3 metrelik istinat duvarından düşmekten son anda kurtuldu.
Kazada hafif şekilde yaralanan 2 çevik kuvvet polisine, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Etiketler: Trafik Kazası
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