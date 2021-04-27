İHH, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından ilan edilen "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"nde, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin İhtimlat beldesinde, yetim aileleri için inşa ettiği köydeki, 144 bahçeli briket evin teslimi için tören düzenledi.

Ailelere anahtarları teslim edilen evler, bahçeyle birlikte 65 metrekareden oluşuyor. 16 sınıflık okulu ve camisi bulunan yetim köyüne, 2019'da hayatını kaybeden İHH yönetim kurulu üyesi Ahmet Sarıkurt'un adı verildi.

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cüneyt Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın başından beri Suriye'de insani yardım çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kılıç, "Çadırlarda yaşam süren yetim ailelerinin daha güvenli ve ferah ortamda yaşamaları için briket evler yapıyoruz. Yaptığımız evleri, yetim ailelerine teslim ettik." dedi.

"Allah Türkiye'den razı olsun"

Yetim evlerinden teslim alan Üm Halid Hamadan, "2016 yılında uçakların saldırıları sonucu evimizi bırakarak Azez bölgesine göç ettik. Yaklaşık 4 yıldır çadırlarda zor şartlarda yaşıyoruz İHH'nin inşa ettiği evler sayesinde yeniden ferah bir ortama kavuştuk. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Humus'tan göç eden 3 engelli çocuğu bulunan Um Ali de 2017'de Esed rejimin saldırıları sonrası evinden çıkmak zorunda kaldığını belirtti.

Ülkenin farklı bölgelerinde defalarca göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Um Ali, "Engeli çocuklarımla çok zor zamanlar geçirdim. Çadırda yaşam sürerken İHH ekipleri benim ve çocuklarımın yardımına koştu. Elhamdülillah evi teslim aldık. Allah Türkiye'den razı olsun." ifadesini kullandı.