Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 18:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf:AA]
Aydın'da, tarım işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken yandı.
Abdulmutalip Kılıçaslan idaresinde tarım işçilerini taşıyan 09 ACL 219 plakalı minibüs, Aydın-İzmir otoyolu Muğla bağlantı noktasında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Şoför aracı durdurarak işçileri tahliye etti.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekibince söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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