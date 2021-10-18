İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 11-17 Ekim'de şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 40 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında haklarında farklı suçlardan toplam 28 yıl hapis cezası bulunan 7 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 10 bin lira değerinde inşaat malzemesi, bisiklet, bilgisayar ve matkabı sahiplerine teslim etti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise biri aranan 8 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı.

Operasyonlarda 7 tabanca, tüfek, bıçak ve 38 fişek, 4,30 gram esrar, 0,52 gram eroin ve 9,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 11-17 Ekim tarihlerinde yürütülen çalışmalarda ise 150 bin lira değerinde 1062 hap ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlattı.