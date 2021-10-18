İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesine bir ikamette kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 1'er kompresör ve dolum makinesi ile 5 bin 700 kaçak sigara, 66 bin bandrolsüz makaron ile 33 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Bir şüpheliye işlem yapıldı.