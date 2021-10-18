Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Osman Çatalbaş yönetimindeki kamyonet, Siverek-Adıyaman kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İbrahim Şenateş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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