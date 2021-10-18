Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Lokman Meral'in kullandığı yönetimindeki otomobil D-100 kara yolu Erek Caddesi kavşağında Hakkı Durmuş idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücülerden Hakkı Durmuş ile araçlarda bulunan Canan Durmuş, Ebru Karataş, Elizan Karataş ve Lütfi Meral yaralandı.
Yaralılar ambulanslar ile Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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