İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan takibe alınan B.K, Kökçüoğlu Mahallesi'nde yakalandı.

Ekipler, B.K'nin üzerinde ve evinde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ve 2 filtre cihazı ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.