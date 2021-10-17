Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şair ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam" olarak bilinen, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören ile Ali Kutlay'ın yollarının kesiştiği kentin edebiyattaki başarısının gün yüzene çıkarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında girmek için girişimlerde bulunan kentte, okur ile yazar arasındaki bağın güçlendirilmesi, gençlerin hayranı oldukları şair, yazar ve edebiyatçılarla buluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda kent, 18-22 Ekim'de "Kahramanmaraş 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" ile 22-31 Ekim'de "Kahramanmaraş 7. Kitap ve Kültür Fuarı" organizasyonlarına ev sahipliği yapacak.

Kentin edebiyat ile kültürel hafızasının ve bu alanda yetiştirdiği önemli isimlerinin dünyaya duyurulması amaçlanan organizasyonlar çerçevesinde edebiyat ve kitap severlere yönelik çeşitli etkinlik ve aktiviteler düzenlenecek.

Ekinliklere, Filistin'den Ghassan Zaqtan, İrlanda'dan Alan McMonagle, Belçika'dan Lotte Dodion, Belarus'tan Lyudmila Klochko, İspanya'dan Adriana Hoyos, Bosna Hersek'ten Faruk Sehic ile Türkiye'den Hayati İnaç, Tufan Gündüz, Kahraman Tazeoğlu, Nurullah Genç ve Yusuf Kaplan'ın da aralarında yer aldığı 150'nin üzerinde şair ve yazar katılacak.

UNESCO Yaratıcı Şehir Ağı'na dahil olmak için ciddi hazırlıklar yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, kentin şiir ve edebiyatın başkenti olduğunu, bu değeri hem ulusal hem de uluslararası arenada daha fazla tanıtmak istediklerini söyledi.

Kentin edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olması için şehirde önemli hazırlıklar yapıldığını ifade eden Güngör, "Bu yıl UNESCO Yaratıcı Ağı'na giremesek de yedek listede yerimizi aldık. İnşallah önümüzdeki yıllarda UNESCO Yaratıcı Ağı'na bu alanda dahil olmuş olacağız. Çünkü Türkiye'den şuan edebiyat alanında UNESCO'ya dahil olmuş bir şehir yok. Kahramanmaraş bunu fazlasıyla hak eden bir şehirdir. Zaten var olan bir değerimizi uluslararası alanda da tescillemiş olacağız." dedi.

Güngör, şehirdeki gençlerin alanında öne çıkan şair ve yazarlarla buluşması için hummalı bir hazırlık gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Edebiyat ve şiirin nabzı Kahramanmaraş'ta atacak"

"Edebiyat ve şiirin nabzı Yedi güzel adamın şehri Kahramanmaraş'ta atacak" diyen Güngör, etkinlik için kente gelecek ziyaretçilerin aynı zamanda şehrin güzelliklerini de göreceğini söyledi.

Tüm edebiyat, kitap ve şiir tutkunlarını Kahramanmaraş'a davet eden Güngör, şunları kaydetti:

"Biz şiir ve edebiyatın başkentine yakışır etkinlikler yapıyoruz. Dolayısıyla Şiir ve Edebiyat Günleri'nin arkasına kitap fuarını getirerek birbirini tamamlamasını arzu ediyoruz. Kahraman şehrimizi ziyaret edecek kişilere hem şiir ve edebiyat etkinlikleri hem de Türkiye'nin en büyük kitap fuarlarından birini gezme fırsatı sunuyoruz. Bir festivale geldiğinizde sadece o etkinliği görmüyorsunuz. O şehirle ilgili bütün etkinlikleri ve güzellikleri görme fırsatı elde ediyorsunuz. Kahramanmaraş kültürü ve gastronomisiyle Anadolu'nun önemli şehirlerinden bir tanesi. Hem ülkemizden hem de dünyadan şiir ve edebiyata ilgi duyan, gastronomi ve Kahraman şehrimizin bir çok güzelliklerini görmek isteyen herkesi şiir ve edebiyatın başkenti kentimize davet ediyorum."