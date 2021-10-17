Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 396 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1482'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 784 bin 815'e yükseldiği ülkede, 199 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 124 bin 75'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 769 COVID-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 48 milyon 474 bin 187 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 24 milyon 169 bin 335 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 72 milyon 643 bin 522 doz aşı uygulandı.