Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA, AP
Pakistan'da yangın: Aynı aileden 7 kişi öldü
[Grafik: TRT Haber]
Pakistan'ın Pencap eyaletinde evde çıkan yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Pencap'ın Muzaffergarh bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığını belirtti.
Yetkililer, yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Cesetlerin otopsi için gönderildiği bildirildi.
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