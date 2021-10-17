Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Pencap'ın Muzaffergarh bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığını belirtti.

Yetkililer, yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cesetlerin otopsi için gönderildiği bildirildi.