Merkez Çukurova ilçesinde, 15 Ekim'de Kamil G'nin, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin sahibi Bahadır Serindağ (43) ile Sabri Özgenç'i (44) tabancayla öldürmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Bahadır Serindağ ve Sabri Özgenç'in yüksek ses gerekçesiyle Kamil G'yi uyardığı ve ardından çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi.

Kamil G'nin kavganın ardından kahvehaneden ayrıldığı ancak bir süre sonra tabancasını alıp buraya döndüğü ve 2 kişiye ateş ettiği belirlendi.

Kahvehanedekiler tarafından etkisiz hale getirilen Kamil G'nin, polise teslim edildiği belirtildi.

Kamil G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Huzurevleri Mahallesi'nde, 15 Ekim'de, bir kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi Bahadır Serindağ ile Sabri Özgenç hayatını kaybetmiş, şüpheli emekli polis memuru Kamil G. gözaltına alınmıştı.