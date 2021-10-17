Günlük bazda dün 828 bin 382 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 889 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 43,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14 ile linyit santralleri ve yüzde 10,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 323 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 761 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.