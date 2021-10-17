Kaligrafi sanatının temsilcilerinden Bünyamin Kınacı ve Mehtap Kocaağa'nın klasik, modern ve soyut kaligrafi alanlarında imza attıkları eserlerden oluşan Sırdan Gizli Kaligrafi Sergisi, Ankara Çukurambar Kültür Sanat Merkezi ‘nde sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, 1 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Klasik,modern ve soyut kaligrafinin bir arada bulunduğu eserlere imza atan Sanatçılar, bir çok farklı sanat dallarını ve doğadan parçalar kullanarak hazırladıkları eserleri görücüye çıkıyor.

Eserlerin birçoğunun pandemi döneminde hazırladığı vurgusunu yapan Mehtap Kocaağa, “İstanbul’daki sergimizi Ankara’ya taşıyan Çukurambar Kültür Sanat Merkezine ve Hülya Uşan’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sergide, her bir eserde kendinizden bir şey bulacağınız bir çok eserle tanışacaksınız.. Kiminin dokusunda kiminin renginde kiminin yazısında ve lekesinde, çok farklı tatlar, farklı heyecanlar, farklı sırlar keşfedeceksiniz.” şeklinde konuştu.

Serginin 1 Kasım’a kadar devam edeceğini hatırlatan sanatçı Bünyamın Kınacı “Bu eserleri yaparken tüm kültür sanat dallarından istifade etmeye çalıştık. Ümit ederim ki sizler de eserlerimizdeki lekelerden renklerden harflerden sırlar keşfedersiniz." dedi.



[Fotoğraf: TRT HABER]