Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 12:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van’da bir evde 55 kaçak göçmen
[Fotoğraf: İHA]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir evde Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı, ev sahibi 2 kişi ise tutuklandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "şok evi" diye tabir edilen N.B. isimli şahsa ait evde arama yapıldı.
Yapılan aramada, evde bulunan 55 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi, ev sahibi N.B. ve A.B. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler Van
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