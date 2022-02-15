Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yap-işlet-devret yöntemiyle hayata geçirilen Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisine, yılsonuna kadar 40 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depolama sahasına gidecek atıkları yüzde 75 oranında azaltarak, çevreye değer katacak ve enerji üretimiyle ekonomiye güç kazandıracak tesisi tanıttı ve benzer bir tesisin batı bölgesi içinde planlandığını belirtti.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, kentte günlük kişi başına 1,1 kilogram evsel atık oluştuğunu ve her gün ortaya çıkan 3 bin 500 ton atığın bertaraf edilmesinin çok ciddi bir iş olduğunu belirtti.

"Kentlerin geleceğe sağlıklı taşınması için yatırım yapıyoruz"

Bu atıkları çöp olarak değil, ham madde olarak gördüklerini aktaran Aktaş, "İklim değişikliği, küresel ısınma, çevreyi korumalıyız gibi sadece hamasi nutuklarla çevreci olunamaz. Kentlerin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması için yatırımlara ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Yılsonuna kadar 5 tankın daha devreye girmesiyle tamamlanacak tesis, 75 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılar hale gelecek.

Gübre üretimiyle ilgili bir altyapı da oluşturulacak ve Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Yenişehir ve İznik'ten getirilen ham madde burada değerlendirilecek.

Aynı zamanda günlük 200 ton çöpü işleyecek kapasitesi olan tesisin çevresinde, 1 dönümlük alanda orkide ve manolya bahçeleri kurulacak.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk da uyguladıkları atık yönetim sistemi hakkında bilgi verdi.

