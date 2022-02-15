Balıkesir 2. Gündoğan Mahallesi Cuma Pazarı mevkiinde Cihat U. idaresindeki otomobil ile İsmail A. idaresindeki otomobil Erguvan Caddesi kavşağında çarpıştı. 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 1 kişi 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince kurtarılırken yaralanan sürücüler Cihat U, İsmail A. ve araçlarda bulunan Ramazan A, Esma A. ve Elif A. hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası araçlar olay yerinden çekilirken itfaiye ekipleri kavşakta temizlik yaptı.