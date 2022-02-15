Bursa'nın Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, "Sıfır Atık" projesi kapsamında ilçe genelinde 10 eczaneye Atık İlaç Toplama Kutusu yerleştirdi.

Atık ilaçların, çevre ve insan sağlığına doğrudan etkilerinin en aza indirilmesi, evlerde ayrı biriktirilmesi ve mevzuata uygun olarak imha edilmesi hedefiyle hayata geçirilen bu projeyle hem doğanın, hem de çevre ve insan sağlığının korunması, tüketicilerin bilinçlendirilmesi, toplumsal duyarlılığın arttırılması hedefleniyor.

İsteyen vatandaşlar evlerinde kullanmadıkları veya son kullanma tarihi geçmiş ilaç atıklarını, Arıman, İskele, Merkez Şifa, Doğu, Tokgöz, Tuna, Derman, Pamukçu, Şerif Deniz, Güney eczanelerden birine götürerek sıfır atık projesine katkıda bulunabilecek.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanacak ilaçlar, lisansı bulunan firmalara gönderilerek, geri dönüşümü sağlanacak.