Adana'nın Karataş ilçesine özgü ikramlıklardan `Karataş Kıddesi` Türk Patent Enstitüsünce tescillenerek Adana mutfağının coğrafi işaretli ürünleri arasında yerini aldı.

İlk başvurusu Karataş Belediyesi tarafından 28 Şubat 2021 tarihinde yapılan ürün, gerekli incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda tescil hakkını elde etti.

Geçmişten günümüze Karataş ilçesinin kültürel mutfağını yansıtan `Karataş Kıddesi`, buğday unu, maya, ayçiçek yağı, margarin, susam, çörek otu, tarçın, karanfil, muskat, tuz ve su ile ustalık becerisiyle hazırlanarak yoğurulan hamurdan elde ediliyor. Kendine özgü içeriği ve uzun süre tazeliğini koruması ile önemli ayırt edici özelliklere sahip olan ürün günlük olarak sıkça tüketilmesi ile birlikte, yörede özellikle kıştan bahara geçilen dönemde çeşitli özel günler ve organizasyonlarda ikram ediliyor. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, coğrafi işaret alan Karataş Kıddesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yöresel ürünlerin markalaştırılması ve tescillenmesi önemsenmesi gerekmekte. Adana’mıza ve ilçemize büyük değer katacağına inandığımız ve ilçemiz kültürünün önemli bir ürünü olan Karataş Kıddesi günümüzde Karataş’ta yer alan hemen hemen her evde yapılmakta. Yaptığımız çalışmalar neticesinde bu ürün, Adana’nın coğrafi işaretli bir ürünü olarak “Karataş Kıddesi” ismi ile Adana’mızın tescilli ürünler mutfağında yerini almıştır. Öncelikle Karataş’ımıza ve Adana’mıza hayırlı olmasını temenni ediyor, tescil işlemleri başvurusu Karataş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ürünün, başvuru sürecinde yapılan hazırlıklarda, desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm ilgililere teşekkürlerimizi sunarız” dedi.