Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Şehit Furkan Doğan-Talas Anayurt raylı sistem hattı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattında çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, 21 Kasım 2020'de temeli atılan Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent tramvay hattında çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projenin önemli bir kısmının katener direği montajı yapıldı. Öte yandan Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent tramvay hattında, zeminde belirli çap ve derinlikte dairesel kesitli delgi yapılarak açılan kuyuya demir donatı yerleştirilip beton dökülmesi ile oluşturulan fore kazık imalatı da sürüyor. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, kıymetli ekibine ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz."

Başkan Büyükkılıç, çalışmaları devam eden her iki projenin hizmet vermeye başladığında şehrin önemli noktalarına alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacağını aktardı.