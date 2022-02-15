Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadın istihdamına yönelik çalışmalar kapsamında kadınlara ekonomik kazanç için destek vermeye devam ediyor.

DİKASUM Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kadın Yaşam Merkezlerinde okuma-yazma, hasta ve yaşlı bakımı, güzellik ve saç bakımı, el sanatları, step ve aerobik, din eğitimi ve Kur'an-ı Kerim, giyim üretimi ve aşçılık alanlarında mesleki ve destekleme kursları veriliyor.

DİKASUM'un istihdama yönelik açtığı kurslar ile Güzellik ve Saç Bakımı kursundan faydalanan 2 çocuk annesi Leyla Oğan, bu sayede sertifika alarak meslek sahibi oldu.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde kiraladığı dükkanda kursiyer kadınlar Oğan'ı yalnız bırakmayarak, yeni iş yerinin tamir ve tadilat işine yardım etti.

Kadınlar, Oğan'ın iş yerinde açılış kurdelesini kesti.

Oğan, DİKASUM'da sadece mesleki eğitim almadığını aynı zamanda sosyalleşmesi için yeni dostluklar kazandığını söyledi.

Kursa giderken eşinden destek gördüğünü belirten Oğan, bir yandan çocuklarıyla ilgilenirken bir yandan da eğitime devam ettiğini aktardı.

Kurstaki eğitmenlerden büyük destek gördüğünü belirten Oğan, "Hayalim kuaförlüktü, meslek öğrendim. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Kadınlar yapsınlar, başarsınlar, mücadele etsinler. Ekonomik açıdan aileme, eşime ve dostuma yardımcı olmak istiyorum." dedi.

DİKASUM Eğitmeni Şirin Seyitvan ise kursların kadınlara önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Kadınlara teorik ve uygulamalı eğitimle girişimcilik konusunda destek verdiklerini ifade eden Seyitvan, ev kadınlarını kurslara davet etti.

Seyitvan, "Kadınlar kurslarla mutlu oluyor, sosyalleşiyor. Bunun en güzel örneği Leyla. İlk tanıştığımızda içine kapanık bir öğrenciydi. Kurslarla, kadınlarımız psikolojik olarak rahatlıyor." ifadelerini kullandı.