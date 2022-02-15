Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etiyopya'da koronavirüs aşılamasının ikinci aşaması başladı
[Fotoğraf:AA]
Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'da COVID-19'a karşı aşılama kampanyasının 2'nci aşaması başladı.
Etiyopya Sağlık Bakanı Dr. Lia Tadesse, COVID-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiğini açıkladı.
Tadesse, ülke çapında COVID-19 aşılama kampanyasının ikinci aşamasının başladığını belirtti.
İlk aşamada 10 milyon Etiyopyalının aşılandığı bilgisini paylaşan Tadesse, 2'nci aşamada ise 20 milyon doz aşı dağıtıldığını söyledi.
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