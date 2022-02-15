Etiyopya Sağlık Bakanı Dr. Lia Tadesse, COVID-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiğini açıkladı.

Tadesse, ülke çapında COVID-19 aşılama kampanyasının ikinci aşamasının başladığını belirtti.

İlk aşamada 10 milyon Etiyopyalının aşılandığı bilgisini paylaşan Tadesse, 2'nci aşamada ise 20 milyon doz aşı dağıtıldığını söyledi.