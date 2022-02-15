Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurdukları A.Ö'nün otomobilinde arama yaptı.
Aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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