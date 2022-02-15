Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 1 haftada 164 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Ankara'da jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 164 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-14 Şubat'ta sürdürülen çalışmalar kapsamında, aralarından "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan arandığı belirlenen Suriye uyruklu bir kişinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 164 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından faali meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 4 ayrı olay aydınlatılarak failleri yakalandı.
Etiketler: Ankara Terörle Mücadele
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