Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Araçta yapılan arama ve kontrollerde 10,87 gram sentetik uyuşturucu, 2,24 gram esrar ile 87 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Eskişehir Uyuşturucu
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