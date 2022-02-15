Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da terör operasyonu: 38 gözaltı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 38 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, eylem hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan terör propagandası içeren paylaşım yaptıkları öne sürülen 42 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diğer 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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