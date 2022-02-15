Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyon sırasında, hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan S.S. yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Denetim Hırsızlık Kahramanmaraş Kumar
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