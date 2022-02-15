Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da okul çevrelerinde denetim
[Fotoğraf: AA ]
Adana'da polis ekipleri okulların çevresindeki iş yerlerini ve araçları denetledi. Ekipler okullarla ilgisi olmayan kişilere kimlik kontrolü yaptı.
Adana'da yüz yüze eğitimin sürdüğü okulların çevresinde öğrencilerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Uygulamaya katılan Asayiş, Toplum Destekli Polislik, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk şubelerinin ekipleri, okulların yakınındaki iş yerlerinde inceleme yaptı.
Araçları da denetleyen ekipler, okullarla ilgisi olmayan şüpheli kişilerin de kimlik sorgularını gerçekleştirdi.
Trafik polisleri sürücülerin evraklarını inceledi, yunus timleri de araçları aradı.
Etiketler: Adana Denetim Narkotik Özel Okul Polis Terörle Mücadele Yüz Yüze Eğitim
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