Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da çıkan yangında otomobilin motor kısmı hasar gördü
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da çalışır durumda bırakılan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Köroğlu Mahallesi Yağmur Sokak'ta çocuklarını okula götürmek isteyen İsmail U, 14 BP 116 plakalı otomobilini evinin önünde çalışır halde bıraktı.
Aracının motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücü, Bolu Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, aracın motor bölümü hasar gördü.
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