Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 10:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf DHA]
Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 63,2 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklanırken diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik Niğde Uyuşturucu
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