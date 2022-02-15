Şırnak, Silopi ilçesinde 30 bin dekar olan yer fıstığı üretim alanının 60 bin dekara, rekoltenin 20 bin tona çıkmasıyla 2020'de Türkiye'deki yer fıstığı üretiminde ilk üç il arasına girmişti, 2021'de de gerçekleştirdiği üretim ile üçüncü oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi Yer Fıstığı Üreticiler Birliği Başkanı Emin Soysal'ın da yer aldığı heyet ile görüştü.

Silopi ilçesinin Bostancı köyündeki yer fıstığı üretiminin 2021 yılında 19 köyde 75 bin dekarlık alana ulaştığını ifade eden Pehlivan, kentin bu üretimle ülke genelinde üçüncü olmayı başardığını aktardı.

Çiftçilere tarımsal destek veriliyor

Bu kapsamda geçen yıl yer fıstığı üretimi yapan çiftçiler, yaklaşık 236 milyon lira gelir elde etti.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kentte yer fıstığı üretimi yapan çiftçilere mazot ve gübre desteği verilmeye devam ediliyor.

Geçen yıl Silopi'de kurulan ayıklama ve paketleme tesisi için ise markalaşma konusunda girişimler yapılıyor.

Birlik Başkanı Soysal da Vali Pehlivan'a, tarımsal faaliyetlere, yer fıstığı üretimine ve üreticilere gösterdikleri ilgi ile verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

