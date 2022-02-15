ABD'de San Francisco Bölge Savcısı Chesa Boudin, polisin fail belirlemek için kullandığı veri tabanında cinsel saldırı kurbanlarından alınan DNA'ların da saklandığını belirtti.

Boudin, bir kadının, yıllar önce aile içi şiddet içeren bir tecavüz muayenesi sırasında alınan DNA'sına dayanarak ağır bir mülkiyet suçundan tutuklandığına işaret etti.

"Kanıt toplamalıyız"

Savcı Boudin, bunun makul olmayan aramalara ve el koymalara karşı anayasal korumanın yanı sıra Kaliforniya Kurbanların Haklar Bildirgesi'ni ihlal edebileceğini ve cinsel saldırı mağdurlarını suçları bildirmekten caydırabileceğini belirtti.

Tecavüz ve cinsel saldırının şiddet içerdiğini ve travmatik olduğunu vurgulayan Boudin, "Faillerini belirlemeye yardımcı olmak için kapsamlı muayeneden geçme cesaretine sahip mağdurların desteklenmek yerine suçlular gibi muamele görmelerinden rahatsızım. Hayatta kalanları öne çıkmaya teşvik etmeliyiz, gelecekte onlara karşı kullanmak için kanıt toplamamalıyız." dedi.

Dava hakkında fazla ayrıntı vermeyen Boudin, ofisinin DNA'larına dayanarak kaç cinsel saldırı mağdurunun tutuklanmış olabileceğini hala araştırdığını, veri tabanının potansiyel olarak cinsel saldırı mağdurlarından binlerce DNA profili içerebileceğini söyledi.

San Francisco Polis Şefi Bill Scott, konuyla ilgili soruşturma emri verdiğini belirterek "Suç mağdurlarının polisle iş birliği yapması için asla caydırıcı şeyler yaratmamalıyız ve bir tecavüz veya cinsel saldırı mağdurundan toplanan DNA'nın polis tarafından o kişiyi başka bir suçta şüpheli olarak tespit etmek ve tutuklamak için kullanıldığı doğruysa, bu pratiği sonlandıracağımızı taahhüt ederim." diye konuştu.