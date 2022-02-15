Osmanlı Dönemi’nde Kınık Kalesi olarak adlandırılan ve Osmaniye, Adana ve Hatay'ın kavşak noktasında bulunan Toprakkale Kalesi’nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan ve 4 etaptan oluşan yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tarihi milattan önce 2000'li yıllara dayanan yaklaşık 75 metre yükseklikteki kale, ayakta kalan yapılarıyla dikkat çekiyor.

İlk etap çalışmalar kapsamında, kalenin giriş bölümünde bulunan kapı ve tonozlu yapı, tarihi mimarisine uygun olarak restore edildi ve güçlendirildi.

Yakın zamanda başlanması planlanan 2. etap çalışmalarında ise kaleye kafe, restoran, mesire alanı, yürüyüş yolu ve satış yerleri yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kalenin yanına Millet Bahçesi yapılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, Toprakkale'nin, Osmaniye'nin vitrin kalelerinden biri olduğunu söyledi.

Torun, Toprakkale Belediyesince kalenin yan parselinde Millet Bahçesi yapılacağını da belirterek, "Şu anda ilk etabın bitmesiyle birlikte mart ayı gibi kalemizi ziyaretçilerimize açacağız. Yerli ve yabancı turistleri kaleler şehri Osmaniye'mize bekliyoruz" dedi.



