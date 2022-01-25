Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 3 kilo 995 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da bir kamyonetin kasasında 3 kilo 995 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldı.
Narkotik köpeği "Duman"ın da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasındaki pakette 3 bin 995 gram ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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