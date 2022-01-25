Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 17:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açan iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Pülümür ilçesinde son günlerde etkili olan yağış sonucu kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kocatepe köyünün yolunu açmak için çalışma yapan İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Greyder operatörü olaydan yara almadan kurtuldu.
Bir bölümü kar altında kalan greyder, başka kepçelerle kardan çıkartıldı.
Etiketler: Tunceli
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