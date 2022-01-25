Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hüküm bulunan İ.Ç'yi Develi'de gözaltına aldı.

İ.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.