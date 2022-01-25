Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hüküm bulunan İ.Ç'yi Develi'de gözaltına aldı.
İ.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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