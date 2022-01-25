Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki Tınaztepe ve Çiğiltepe spor salonlarında düzenlenen şampiyonaya, 9 erkek ve 8 kadın hentbol takımı katılıyor.

1-15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek 24. Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) az zaman kalmasından dolayı Afyonkarahisar'daki Türkiye Şampiyonası hızlandırıldı.

Erkek ve kadın milli takım hocaları, şampiyona boyunca oyuncuları izliyor ve sporcu değerlendirmeleri yapıyor.

Değerlendirmelerin ardından milli takım kafileleri oluşacak. Daha sonra da bu kafile listelerinin bilgisi, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Maçların ardından en az 3 kamp olacak şekilde, milli takım kampları başlayacak.

Şampiyonanın ödül töreni ise cuma günü yapılacak.