Aksaray'da miras kavgası: 1 ölü
Aksaray'da miras davası olan 2 kardeş arasında çıkan silahlı kavgada Mustafa Ç. hayatını kaybetti. Aracındaki pompalı tüfekle 7 kez ateş eden Muammer Ç. gözaltına alındı.
Aksaray Adliyesi'nde miras davası olan 56 yaşındaki Muammer Ç. ile 53 yaşındaki kardeşi Mustafa Ç. arasında, mahkeme çıkışı otoparkta tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Muammer Ç, aracındaki pompalı tüfekle kardeşi Mustafa Ç'nin aracına 7 kez ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa Ç, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Mustafa Ç. hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçmaya çalışan Muammer Ç, adliyeye tutuklu sanık getiren jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Ailede miras yüzünden ikinci kayıp
Öte yandan, 2 Nisan 2021'de aynı ailede miras yüzünden kavga çıkmış 90 yaşındaki Cemal Ç. bıçakla, çocukları Muammer, Mustafa, Gülsever ile gelini Döndü ve damadı Süleyman Ç'yi yaralamıştı. Gelin Döndü Ç, hayatını kaybetmişti.
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