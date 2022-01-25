Kırıkkale Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imzalandı.

2022-2023 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Tazminatı'nda yüzde 55 oranında artış sağlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni yapılan sözleşme ile belediye bünyesinde çalışan tüm memur maaşlarına ek olarak aldıkları sosyal denge tazminat ücretinin net bin lira olduğunu söyledi.

Geçmişte çekilen ekonomik sıkıntıların yeniden yaşanmamasını isteyen Saygılı, “Benim önceliğim personelim, çalışma arkadaşlarım. Bunun da hep arkasında duruyorum. Temel istediğim burada kurumsal bir yapı oluşması, geçmişte sizin çekmiş olduğunuz sıkıntıların yeniden yaşanmaması” dedi.

