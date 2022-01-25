Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 17:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için kentin değişik noktalarına yem bıraktı.
Son 1 haftadır Şırnak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçen Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, esnaf ve kasaplardan topladıkları yemleri kentin değişik noktalarına bıraktı.
Ekipler, temin edilen mama ve yemleri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kedi ve köpeklerin yoğun olduğu noktalara bıraktı.
Polis ekiplerinin bu çalışması vatandaşlarca takdir gördü.
Etiketler: Kar Yağışı Şırnak Sokak Hayvanları
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